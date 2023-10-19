Что мы увидим раньше: белый флаг над Израилем, нефть по 300$ за баррель или развал империи США?

Александр Симаков

Уважаемый Chin Andy! Если уж Вы соизволили перейти на мою личность (хотя я в своём комментарии просто перечислил некоторых великих людей, которые писали с ошибками), позвольте мне пройтись по Вашей личности. Ваша лингвистическая высокомерность вполне объяснима с точки зрения психологии - Вы страдаете комплексом неполноценности и, указывая на орфографические ошибки авторов или комментаторов, пытаетесь таким образом поднять свою самооценку. Это подтверждает и Ваш переход на личности, как автора, так и мою. Вы маскируете свои комплексы повышенной агрессивностью, обвинительной позицией и высокомерием. Вы подкаблучник? Или Ваш комплекс неполноценности родом из детства?