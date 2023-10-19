Здравствуйте, мои дорогие читатели. Хороший чай, да ещё с пряничками… будет самое то, что надо! Иран, натерпевшись от санкций американцев и всех стран запада, сейчас сам готов применять этот инструмент против Израиля.
Что мы увидим раньше: белый флаг над Израилем, нефть по 300$ за баррель или развал империи США?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы обращаетесь ко мне во множественном числе?! Грамотей...😂 З.Ы. Модератор - приспособление для приглушения звука в пианино и роялях.
Ответить
7 час.
Людмила Фирстова
А я не вижу ошибок в комментарии Александра
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Уважаемый Chin Andy! Если уж Вы соизволили перейти на мою личность (хотя я в своём комментарии просто перечислил некоторых великих людей, которые писали с ошибками), позвольте мне пройтись по Вашей личности. Ваша лингвистическая высокомерность вполне объяснима с точки зрения психологии - Вы страдаете комплексом неполноценности и, указывая на орфографические ошибки авторов или комментаторов, пытаетесь таким образом поднять свою самооценку. Это подтверждает и Ваш переход на личности, как автора, так и мою. Вы маскируете свои комплексы повышенной агрессивностью, обвинительной позицией и высокомерием. Вы подкаблучник? Или Ваш комплекс неполноценности родом из детства?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии