На Соловках подвели итоги туристического сезона

Соловецкий музей-заповедник за туристический сезон 2024 года посетило 64 170 человекНесмотря на затянувшуюся весну и открывшуюся на месяц позже морскую навигацию, Соловецкий архипелаг из года в год остаётся стабильно популярным туристическим направлением.
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