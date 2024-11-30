На Соловках подвели итоги туристического сезона

Соловецкий музей-заповедник за туристический сезон 2024 года посетило 64 170 человекНесмотря на затянувшуюся весну и открывшуюся на месяц позже морскую навигацию, Соловецкий архипелаг из года в год остаётся стабильно популярным туристическим направлением.