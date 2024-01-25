Необычный каллиграф Томас Швейкер и его таланты

«Да что ты пишешь как курица лапой!» Такие замечания – не редкость для учеников и студентов. Даже при наличии двух совершенно здоровых рук учащиеся умудряются писать так, что бедные педагоги не в состоянии разобрать витиеватые узоры своих подопечных.
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