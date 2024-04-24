В Куркине приступили к высадке уличных цветов

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, традиционно она появляется на московских клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов, рассказал журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков Запланирована высадка более 4,6 миллиона саженцев, которые украсят улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей, — уточнил Бирюков.