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Царьград

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Житель Красноярска получил 13 лет за убийство кувалдой двух девушек

Житель Красноярска получил 13 лет за убийство кувалдой двух девушек

42-летний житель Красноярска признался в убийстве в 2000 году двух 16-летних девушек. Суд приговорил его к 13 годам колонии строго режима.

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