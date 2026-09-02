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Спортсмен из Мангистау выступает на VI Всемирных играх кочевников

Спортсмен из Мангистау выступает на VI Всемирных играх кочевников

Спортсмен из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов участвует в VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября, передает inAktau.

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