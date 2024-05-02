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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Деструктивная субкультура фурри

Деструктивная субкультура фурри

Тут       на  днях      в   новостях   рассказали,  что   в  России    хотят    запретить   так  называемую  субкультуру    фурри   -  это    когда  психически  не  совсем    нормальные    люди,  в основном     подростки,   одеваются  в  очень  реалистичные  костюмы  животных,   передвигаются   на  четвереньках;       воют,  лают и  издают  прочие    звериные  звуки;   иногда    кусают  прохожих,  требуют, чтоб  им  в  школьных   туалетах  устанавливали  лотки   и  прочее    в  том  же   духе.

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