Деструктивная субкультура фурри

Тут на днях в новостях рассказали, что в России хотят запретить так называемую субкультуру фурри - это когда психически не совсем нормальные люди, в основном подростки, одеваются в очень реалистичные костюмы животных, передвигаются на четвереньках; воют, лают и издают прочие звериные звуки; иногда кусают прохожих, требуют, чтоб им в школьных туалетах устанавливали лотки и прочее в том же духе.