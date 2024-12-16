В России растет спрос на имитированную икру на фоне подорожания натуральной

Сейчас цена имитации составляет всего тысячу рублей за килограмм, тогда как настоящая продается по 9-12 тысяч рублей Спрос на имитированную икру в России вырос на 19% за год на фоне сильного подорожания натуральной продукции.
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