Военное обозрение

3 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Иной раз, слушая Ходаковского, складывается ощущение какой-то безнадёжности. Вроде боевой командир, должен вселять оп...Ходаковский: «Что...
  • Надежда
    А еще к этому проси, зенарик, побольше наемников, взамен убитых ВС РФ, своих!(😡Президент Украины...
  • Владимир Моргунов
    НЕ ТАКАЯ УЖ ЗАДНИЦА ЭТОТ БЛЮМКИН....Глава Госдепа: Ва...

Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

Когда во вторник Китай объявил об успешной стыковке своего космического корабля «Шэньчжоу-16» и космической станции «Тяньгун-3», государственные СМИ заявили , что у трех китайских астронавтов будет возможность изучить «новые квантовые явления».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх