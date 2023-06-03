Китай делает ставку на космические спутники квантовой связи

Когда во вторник Китай объявил об успешной стыковке своего космического корабля «Шэньчжоу-16» и космической станции «Тяньгун-3», государственные СМИ заявили , что у трех китайских астронавтов будет возможность изучить «новые квантовые явления».
Когда во вторник Китай объявил об успешной стыковке своего космического корабля «Шэньчжоу-16» и космической станции «Тяньгун-3», государственные СМИ заявили , что у трех китайских астронавтов будет возможность изучить «новые квантовые явления».
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