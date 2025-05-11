Нарушителям грозят штрафы: особый противопожарный режим ввели в Биробиджане

Особый противопожарный режим ввели в Биробиджане с воскресенья, 11 мая 2025 года. С этого дня жителям города запретили разжигать огонь в любой точке, даже на собственном участке, ИА ЕАОMedia со ссылкой на мэрию областного центра.
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