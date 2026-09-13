14 сентября — день рождения Дмитрия Медведева: его текущая должность и ключевые высказывания

Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде в семье преподавателей вузов. Его мать, Юлия Венеаминовна Шапошникова, была филологом, а отец, Анатолий Афанасьевич Медведев, — профессором технологического института.