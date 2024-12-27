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Телеканал ТНТ стал лидером в премиальном сегменте аудитории по итогам 2024 года

Телеканал ТНТ стал лидером в премиальном сегменте аудитории по итогам 2024 года

Свою главную премьеру ТНТ показал в конце года: сериал «Новые Жуки» (дата выхода — 16 декабря 2024 года) с долей 19,5% стал лидером среди всех сериалов, выходящих на российском ТВ, не только за этот год, а за последние три года.

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