Телеканал ТНТ стал лидером в премиальном сегменте аудитории по итогам 2024 года

Свою главную премьеру ТНТ показал в конце года: сериал «Новые Жуки» (дата выхода — 16 декабря 2024 года) с долей 19,5% стал лидером среди всех сериалов, выходящих на российском ТВ, не только за этот год, а за последние три года.