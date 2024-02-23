Как первому начальнику МУРа удалось ликвидировать самые свирепые банды столицы?

«Лента.ру»: первый начальник МУРа Трепалов очистил Москву от бандитовКадр: сериал «Черта» История Московского уголовного розыска славна своими успешными операциями по розыску и задержанию преступников всех мастей.
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