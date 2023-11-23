Нелегалы попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши. Отмечается, что сотрудники пограничной службы успели быстро отреагировать благодаря оповещению от электронного заграждения.
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