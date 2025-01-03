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В России высказались об ультиматуме Зеленского к Европе

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Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского к Европе о возвращении украинских беженцев в страну в обмен на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) не будет эффективным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Бред нарика под коксом.
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