Журналисты France 24 назвали враждебным контрнаступление украинской армии в зоне СВО

Французский телеканал France 24 выпустил сюжет о бойцах ВС РФ в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, где назвал контрнаступление украинской армии враждебным.
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