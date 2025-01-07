Рост цифровых преступлений: кибермошенничества составляют 40% всех деяний

Статистика 2024 года показывает: цифровая преступность вытесняет традиционные кражи в России. Число кибермошенничеств достигло 40% всех преступлений, в то время как количество традиционных краж значительно сократилось.
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