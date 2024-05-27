В «Оренбурге» сообщили, что Деограсия остается в клубе

Испанец Давид Деограсия продолжит тренировать «Оренбург» в следующем сезоне. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев: «У Деограсии сработало автоматическое продление контракта — после того, как мы сохранили место в РПЛ.