РБК: 27% россиян имеют финансовую подушку на три и более месяца

У 27% россиян есть накопления, которых должно хватить на три месяца и на более длительный период. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».
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