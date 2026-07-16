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Ростех

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Сотрудники ОДК поборются за медали чемпионата «Время первых»

Сотрудники ОДК поборются за медали чемпионата «Время первых»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Команда Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) поборется за призовые места юбилейного V внутрикорпоративного чемпионата «Время первых».

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