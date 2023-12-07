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Спички - не игрушка

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Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Avia.pro - Новости Неожиданный Автопробег Посла в Мемориальном Комплексе Кшиштоф Краевский, посол Польши в России, попал в центр скандала после того, как решил организовать собственный автопробег прямо по мемориальному комплексу «Катынь» в Смоленске.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Учитывая то, что польский посол, практически, осквернил память о тех поляках, которые там похоронены?
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2 час.
Валерий Фоменков
Ну, осквернил то этот польский посол память о своих же соотечественниках. Пусть Польша теперь думает, как его наказать.
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2 час.
pobeditel Терещенко
Неуважение к законам и порядку в стране в которой находится дипломат должен всегда иметь жёсткие последствия объявив его Персо́ной нон гра́та . А обсуждение обдуманное или необдуманное вообще считаю ненужным , он дипломат а дипломат все свои действия должен осмысливать . Так что даже если он не осмыслил свои действия значит он плохой дипломат и ему не место в стране где он осквернил памятник.
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1 час.

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