Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Ну, осквернил то этот польский посол память о своих же соотечественниках. Пусть Польша теперь думает, как его наказать.

pobeditel Терещенко

Неуважение к законам и порядку в стране в которой находится дипломат должен всегда иметь жёсткие последствия объявив его Персо́ной нон гра́та . А обсуждение обдуманное или необдуманное вообще считаю ненужным , он дипломат а дипломат все свои действия должен осмысливать . Так что даже если он не осмыслил свои действия значит он плохой дипломат и ему не место в стране где он осквернил памятник.