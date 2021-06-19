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В Самаре с 19 по 20 июня из-за «ВолгаФеста» запретят движение по Волжскому проспекту

Движение будет остановлено по проспекту Волжский. Ограничения начтут работать 19 по 20 июня. Сегодня с 10 утра до 23 часов ночи будет зарыто движение для любого транспорта, кроме спецмашин участок улицы от Маяковского до Лесной и далее по Осипенко.

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