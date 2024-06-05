Осужденные барнаульской колонии помогли написать песню девочке-визажисту

Проживающая в Алтайском крае десятилетняя Варвара Кольченко в честь Дня защиты детей получила удивительный подарок в виде песни, которую написали находящиеся в Лечебном исправительном учреждении № 1 города Барнаул граждане Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии