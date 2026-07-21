Экс-защитник «Спартака» привел аргументы почему именно «красно-белые» будут основными конкурентами «Зенита» в борьбе за титул

Воспитанник «красно-белых» Рамиз Мамедов, который ранее выступал за «Спартак» на позиции защитника, поделился c Metaratings своими мыслями о текущем состоянии команды и её перспективах в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
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