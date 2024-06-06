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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эргин Атаман: «Теперь я понимаю, почему греческих арбитров нет на главных матчах национального чемпионата по футболу»

В финале чемпионата Греции «Панатинаикос» уступил конкуренту в первой игре серии со счетом 84:89. Главный тренер Эргин Атаман был удален за два технических замечания.

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