Украли сотни тысяч: мошенники придумали новую схему с помощью рабочих чатов

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с помощью рабочих чатов. Они взламывают аккаунт человека и начинают писать его коллегам якобы от службы безопасности, обвиняя в переводах денег на Украину.
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