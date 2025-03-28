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Украли сотни тысяч: мошенники придумали новую схему с помощью рабочих чатов

Украли сотни тысяч: мошенники придумали новую схему с помощью рабочих чатов

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с помощью рабочих чатов. Они взламывают аккаунт человека и начинают писать его коллегам якобы от службы безопасности, обвиняя в переводах денег на Украину.

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