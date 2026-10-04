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Zero Hedge

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We Cannot Trust The CDC Estimates Of Flu Vaccine Effectiveness

We Cannot Trust The CDC Estimates Of Flu Vaccine Effectiveness

We Cannot Trust The CDC Estimates Of Flu Vaccine Effectiveness Authored by Eyal Shahar via The Brownstone Institute, Each year the CDC publishes an estimate of the effectiveness of the flu vaccine in the previous flu season.

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