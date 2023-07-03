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Поставки российской нефти в Индию оказались рекордными десятый месяц подряд

Поставки российской нефти в Индию оказались рекордными десятый месяц подряд

В июне объем импорта российской нефти в Индию достиг очередных рекордных показателей. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на сведения аналитиков Kpler, в первый месяце лета ежедневный объем поставок вырос до 2,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

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