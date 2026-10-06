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Налоговая реформа-2025: почему продажу квартиры лучше не откладывать

Налоговая реформа-2025: почему продажу квартиры лучше не откладывать

Рынок недвижимости замер в ожидании перемен, которые могут кардинально изменить финансовые планы тысяч собственников.

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