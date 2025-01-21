Всё так плохо? Си Цзиньпин "прогнулся" под Трампа с TikTok ради несбыточной надежды

TikTok стал символом "декоративного сближения" КНР с США и худого прецедента для Пекина: купить ценою уступок у Вашингтона то, что на самом деле не продаётся и чего никак не получится избежать – замены США глобализации на империализм.
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