Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

259 подписчиков

Эксперт дала советы по экономии электроэнергии в доме

Эксперт дала советы по экономии электроэнергии в доме

В современном мире экономия электроэнергии становится всё более актуальной темой. Однако многие даже не подозревают о существовании «невидимых» киловатт — когда приборы потребляют электроэнергию, находясь в режиме ожидания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх