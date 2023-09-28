Эксперт дала советы по экономии электроэнергии в доме

В современном мире экономия электроэнергии становится всё более актуальной темой. Однако многие даже не подозревают о существовании «невидимых» киловатт — когда приборы потребляют электроэнергию, находясь в режиме ожидания.
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