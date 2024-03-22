Дубль Ретеги помог Италии обыграть Венесуэлу

Сборная Италии не без труда справилась в товарищеском матче с командой Венесуэлы. В ночь на 22 марта в Форт-Ледердейл (штат Флорида, США) прошел товарищеский матч, в котором команда Италии встречалась с Венесуэлой.
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