Вспоминая блистательную Гурченко

ФЕОДОСИЯ, 30 марта – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Она била чечетку на рынке вместе с харьковскими цыганами, в оккупированном городе пела немцам русскую "Катюшу" - семилетняя, голодная, "дула свое", как учил горячо любимый папа Марк Гаврилович.