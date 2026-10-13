В Приангарье осуждена 47-летняя зиминка за попытку подкупа сотрудника полиции

В городе Зима Иркутской области вынесен приговор по делу о покушении на коррупционное преступление. Местная предпринимательница попыталась откупиться от полицейского, чтобы скрыть нецелевое расходование бюджетных средств, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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