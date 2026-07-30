«Крайне опасно». Дрон ВСУ попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обезвредили беспилотник, запущенный террористами из Вооружённых сил Украины, целью которого была площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии