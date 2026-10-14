750 питомцев улетели из Краснодара за границу с начала 2026 года

С января по 12 октября 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора оформили выезд из краснодарского аэропорта 420 собак и 330 кошек, которые отправились с владельцами в 30 государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михаил Полторанин...
- Стояногло и Гагау...
- "Мы уже знаем, ку...
А крысы уезжают без прививок?
ваце пофиг