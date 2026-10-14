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Царьград

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750 питомцев улетели из Краснодара за границу с начала 2026 года

750 питомцев улетели из Краснодара за границу с начала 2026 года

С января по 12 октября 2026 года специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора оформили выезд из краснодарского аэропорта 420 собак и 330 кошек, которые отправились с владельцами в 30 государств.

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