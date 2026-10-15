Ямал и Росавиация договорились об обмене данными о полетах дронов. Как сообщает «Ямал. Официально» в канале «Макс», соглашение об информационном сотрудничестве подписали замгубернатора округа Евгений Гурарий и генеральный директор госкорпорации по организации воздушного движения в России Андрей Булин.