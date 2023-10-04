Семья Дэвида Бэкхема в полном составе появилась на премьере его документалки

Премьера состоялась на Curzon Mayfair в Лондоне. Фото: из открытых источников На мероприятие пришли многие звёзды, в том числе редактор американского Vogue Анна Винтур, телеведущий Джеймс Корден, бывшая участница группы Spice Girls Эмма Бантон и другие.