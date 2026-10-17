Масштабная проверка, проведённая силовиками на Сенном рынке в Санкт-Петербурге, стала яркой демонстрацией того, как должна выглядеть реальная, а не декларативная борьба за правопорядок в мегаполисе.
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Маловато будет.
МВД работает,выявляет и высылает, так должно быть по всей стране и не завозить
Затулин новых завезёт Он опять главный в Думе по мигрантам
Вот только надеяться и остаётся.
а когда будет шмон на рынке садовод????
Как всегда, сначала создаём себе трудности, потом героически с ними боремся.
Толку то? Исправили одну букву в имени и снова здесь беспредельничают!
очень просто не завозите и не будет никаких проблем. и чем быстрее их отправите по кишлакам тем быстрее исчезнут проблемы в стране. которые власть сама их и создает. отвлекая людей от собственных проблем.
Надо было давно решать эту главную проблему с мигрантами, допустим, кто их приглашает, тот и за них и отвечает не только тюрьмой , а так же можно и расстрелом .