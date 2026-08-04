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Царьград

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Globo: "Зенит" заинтересован в покупке полузащитника Эркулеса

Globo: "Зенит" заинтересован в покупке полузащитника Эркулеса

Санкт-Петербургский "Зенит" намерен приобрести бразильского полузащитника Эркулеса из "Флуминенсе". Клуб из Бразилии вынужден рассматривать предложения из-за необходимости выполнения финансового плана до 2026 года.

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