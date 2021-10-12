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Портрет вместо иконы

Портрет вместо иконы

автор - Не может быть! Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей? По моим ощущениям нет.

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3612
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Астон Мартин
в кабинете чиновника должен герб страны висеть и клятва служить этой стране
Олег Самойлов
Ага! Как в годы СССР! Висел Герб СССР и клятва на верность стране! Помню, именно так оно и было!
Астон Мартин
это было правильно
Олег Самойлов
Угу! Кроме рыла гениальнава сикритяря и хайла картавого сифилитика других НЕ висело!
Астон Мартин
а кто это ???
Виктория Виктория
Можно повесить портрет Путина с приложением всех его обещаний за 20 лет.....
Кремлебот Путина
А если повесить портреты всех генеральных секретарей с их обещаниями за 74 года - никаких стен не хватит...
Олег Самойлов
А ОБЕЩАНИЯ Путина некая Виктория Виктория не могла бы перечислить?
Олег Самойлов
Ну, не надо про стены! Полей вспаханных не хватит!
ГусЕна
От пенсии отказалась?
Сергей Федосеев
...у чиновников висит портрет доллара...
Леонид Буравлев
Во всех кабинетах в СССР висели портреты Ленина и Генерального секретаря КПСС. При боре-алкоголике, везде висели его портреты!)) Портрет афара точно нигде висеть не будет!))) Пусть не завидует!))) В США сторонники Трампа вешают на стену его портреты, сторонники Байдена- дедушку!)))
Олег Самойлов
Ты Ельцину должен в пояс поклониться за то, что Россию НЕ ДАЛ он раздербанить и возрождать начал!
вячеслав харченко
Жополизы будут ещё во всю спину колоть, чтобы показать преданность анператору.
Sasha Sokolov
странный рассказ...ну висит портрет Путина и что дальше?
ГусЕна
Видимо, им хочется повесить Байдена
Наталья Андросова
А зачем вешать их,человек просто на государственной должности
Олег Самойлов
И это правЕльно! ЗАЧЕМ во всех помещения при самом передовейшем обществе мира висели картинки с гениТальными сикритаряме?
ГусЕна
Коко, а если государтвенный, то и портрет Главы государства. Так повелось. У русских. А Грызуна портрет кололи уголовники на гиуди, ятоб не стрелял в свою рожу. Он их и любил.
Валера Юшков
Вам ещё не надоела его политика роста цен?
Vsevolod
"Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей?" Еще как висели!
Валера Юшков
Потому что целовался со всеми.
вячеслав харченко
Какая инфляция была при Брежневе? Вот потому и висели портреты, было за что выразить почтение. Сейчас это смешной раболепный фарс, теряющий всякий смысл.
Олег Самойлов
А сталена портреты? А Хрущева?
вячеслав харченко
Вот пущай едрисня и вешает своего предводителя. На стенке. Имеють право.
Любовь Филина
Какие образы на стенах , над головами людей , только не висели! И, до сих пор , Дамоклов меч, не перестаёт придворных сечь
Семенков Александр
Вторую часть вашего комента, да богу в уши. Но вся беды в том, что в России, во власти воруют все. Но Путин никого не может расстрелять, ТАК КАК ВСЕ СВОИ.
Viktor Otchenash
Поосторожнее с обвинениями - на Вас ведь могут и в суд подать за клевету в соцсетях. Так что, по-человечески, предупреждаю от бездоказательных выпадов против ВСЕХ чиновников России. Если бы было так, вряд ли бы Россия поднялась с колен всего за 20 лет при Путине. А портреты, или фотографии ВСЕХ руководителей СССР и РФ были и будут в кабинетах чиновников, судей, директоров школ и вузов, руководителей некоторых партий (даже у Жириновского есть фото Путина в кабинете!!!) и прочая-прочая. И на Западе есть подобное.
Олег Самойлов
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRYUbeaET-4InjLHQJB41T9w
Юрий Солодов
В СССР портреты членов политбюро в каждом кабинете первого секретаря РК КПСС и предрика, в кабинете пред парткома, профкома, в актовых залах а портреты первого лица на площадях и в прочих публичных местах. Мало того - в каждом номере каждой газеты - "дорогой имярек" и в каждой второй газете его фото.
Viktor Otchenash
Да, и знаки препинания не забывайте, всё-таки русский язык а не криптограмма какая-то. Нет?
Viktor Otchenash
Уточнения Ваши не суть важны - главное висели!
vladimir morozov
Портреты Генеральных секретарей ЦК КПСС висели в кабинете каждого начальника так же как и портрет В.И.Ленина, писака наверное родился в 1985 году.
Олег Самойлов
Писарь из себя дурачочка корчит, заявляя "...Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей?.."! Висели не только в кабинетах бугорков, но и в классах в школах! Потретов Хрущева или Брежнева разве что в сортирах не было!
Алексей АК
Отношусь положительно - это президент Государства , и один из лучших...Повесил бы в своем кабинете ? Скорее всего нет - считаю это не обязательным , но и не исключено...
Ritchie Blackmore
машка самойлова, тебя уже отвязали? зря.

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