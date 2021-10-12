Портрет вместо иконы

Темы дняПолитикаПортрет вместо иконы автор - Не может быть! Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей? По моим ощущениям нет.Вернуться к статье3612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинв кабинете чиновника должен герб страны висеть и клятва служить этой странеОлег СамойловАга! Как в годы СССР! Висел Герб СССР и клятва на верность стране! Помню, именно так оно и было!Астон Мартинэто было правильноОлег СамойловУгу! Кроме рыла гениальнава сикритяря и хайла картавого сифилитика других НЕ висело!Астон Мартина кто это ???ВВВиктория ВикторияМожно повесить портрет Путина с приложением всех его обещаний за 20 лет.....Кремлебот ПутинаА если повесить портреты всех генеральных секретарей с их обещаниями за 74 года - никаких стен не хватит...Олег СамойловА ОБЕЩАНИЯ Путина некая Виктория Виктория не могла бы перечислить?Олег СамойловНу, не надо про стены! Полей вспаханных не хватит!ГусЕнаОт пенсии отказалась?Сергей Федосеев...у чиновников висит портрет доллара...Леонид БуравлевВо всех кабинетах в СССР висели портреты Ленина и Генерального секретаря КПСС. При боре-алкоголике, везде висели его портреты!)) Портрет афара точно нигде висеть не будет!))) Пусть не завидует!))) В США сторонники Трампа вешают на стену его портреты, сторонники Байдена- дедушку!)))Олег СамойловТы Ельцину должен в пояс поклониться за то, что Россию НЕ ДАЛ он раздербанить и возрождать начал!ВХвячеслав харченкоЖополизы будут ещё во всю спину колоть, чтобы показать преданность анператору.SSSasha Sokolovстранный рассказ...ну висит портрет Путина и что дальше?ГусЕнаВидимо, им хочется повесить БайденаНАНаталья АндросоваА зачем вешать их,человек просто на государственной должностиОлег СамойловИ это правЕльно! ЗАЧЕМ во всех помещения при самом передовейшем обществе мира висели картинки с гениТальными сикритаряме?ГусЕнаКоко, а если государтвенный, то и портрет Главы государства. Так повелось. У русских. А Грызуна портрет кололи уголовники на гиуди, ятоб не стрелял в свою рожу. Он их и любил.Валера ЮшковВам ещё не надоела его политика роста цен?VVsevolod"Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей?" Еще как висели!Валера ЮшковПотому что целовался со всеми.ВХвячеслав харченкоКакая инфляция была при Брежневе? Вот потому и висели портреты, было за что выразить почтение. Сейчас это смешной раболепный фарс, теряющий всякий смысл.Олег СамойловА сталена портреты? А Хрущева?ВХвячеслав харченкоВот пущай едрисня и вешает своего предводителя. На стенке. Имеють право.Любовь ФилинаКакие образы на стенах , над головами людей , только не висели! И, до сих пор , Дамоклов меч, не перестаёт придворных сечьСеменков АлександрВторую часть вашего комента, да богу в уши. Но вся беды в том, что в России, во власти воруют все. Но Путин никого не может расстрелять, ТАК КАК ВСЕ СВОИ.Viktor OtchenashПоосторожнее с обвинениями - на Вас ведь могут и в суд подать за клевету в соцсетях. Так что, по-человечески, предупреждаю от бездоказательных выпадов против ВСЕХ чиновников России. Если бы было так, вряд ли бы Россия поднялась с колен всего за 20 лет при Путине. А портреты, или фотографии ВСЕХ руководителей СССР и РФ были и будут в кабинетах чиновников, судей, директоров школ и вузов, руководителей некоторых партий (даже у Жириновского есть фото Путина в кабинете!!!) и прочая-прочая. И на Западе есть подобное.Олег Самойловhttps://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRYUbeaET-4InjLHQJB41T9wЮрий СолодовВ СССР портреты членов политбюро в каждом кабинете первого секретаря РК КПСС и предрика, в кабинете пред парткома, профкома, в актовых залах а портреты первого лица на площадях и в прочих публичных местах. Мало того - в каждом номере каждой газеты - "дорогой имярек" и в каждой второй газете его фото.Viktor OtchenashДа, и знаки препинания не забывайте, всё-таки русский язык а не криптограмма какая-то. Нет?Viktor OtchenashУточнения Ваши не суть важны - главное висели!vladimir morozovПортреты Генеральных секретарей ЦК КПСС висели в кабинете каждого начальника так же как и портрет В.И.Ленина, писака наверное родился в 1985 году.Олег СамойловПисарь из себя дурачочка корчит, заявляя "...Висели ли портреты Брежнева в кабинетах советских руководителей?.."! Висели не только в кабинетах бугорков, но и в классах в школах! Потретов Хрущева или Брежнева разве что в сортирах не было!Алексей АКОтношусь положительно - это президент Государства , и один из лучших...Повесил бы в своем кабинете ? Скорее всего нет - считаю это не обязательным , но и не исключено...Ritchie Blackmoreмашка самойлова, тебя уже отвязали? зря.Комментировать
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