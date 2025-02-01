The Way Home Finally Introduces Elliot’s [Spoiler] — Plus, Kat and Jacob Make a Shocking Susanna Discovery

Warning: The following contains spoilers for The Way Home Season 3, Episode 5. Proceed at your own risk! After some brief references, The Way Home unexpectedly introduced an important part of Elliot’s history in this Friday’s episode: his ex-wife Emma.
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