В Следственном комитете РФ сообщили о 640 погибших мирных жителях в Курской области после атак ВСУ в 2024 году

В Следственном комитете РФ сообщили о 640 погибших мирных жителях в Курской области после атак ВСУ в 2024 годуОфициальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко озвучила данные о жертвах среди гражданского населения в Курской области в результате вторжения ВСУ в 2024 году.