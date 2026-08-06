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Живая Кубань

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В Следственном комитете РФ сообщили о 640 погибших мирных жителях в Курской области после атак ВСУ в 2024 году

В Следственном комитете РФ сообщили о 640 погибших мирных жителях в Курской области после атак ВСУ в 2024 году

В Следственном комитете РФ сообщили о 640 погибших мирных жителях в Курской области после атак ВСУ в 2024 годуОфициальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко озвучила данные о жертвах среди гражданского населения в Курской области в результате вторжения ВСУ в 2024 году.

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