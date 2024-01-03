МО РФ: на Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки 310 военных и 2 БМП Bradley

Минобороны РФ сообщило о значительных потерях украинских военнослужащих на Донецком направлении. Как говорится в сводке российского военного ведомства, ВС РФ уничтожили более 310 военнослужащих Украины, танк, две БМП Bradley американского производства, а также другую технику и вооружение.