Турагент Ахвердиева: льготные категории россиян могут не платить курортный сбор

В России с 2025 года планируется распространить практику взимания курортного сбора на все регионы. При этом от него освобождаются льготные категории россиян, а также те, кто приехал на курорт лечиться, рассказала 360.
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