Минобороны: ВСУ потеряли более 300 бойцов на донецком направлении за сутки

РИАМО - 7 янв. Свыше 300 бойцов убитыми и ранеными потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на донецком направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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