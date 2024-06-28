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Трамп на дебатах обвинил Байдена в получении денег из Китая

Трамп на дебатах обвинил Байдена в получении денег из Китая

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим главой государства Джо Байденом, которые транслирует телевизионный канал CNN, обвинил своего оппонента в получении денег из Китайской Народной Республики.

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