Трамп на дебатах обвинил Байдена в получении денег из Китая

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе дебатов с действующим главой государства Джо Байденом, которые транслирует телевизионный канал CNN, обвинил своего оппонента в получении денег из Китайской Народной Республики.
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