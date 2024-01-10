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Китай

4 подписчика

В России собрано 1,3 млн подписей в поддержку выдвижения В. Путина на выборах президента

Санкт-Петербург, 9 января /Синьхуа/ -- Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил около 1,3 млн подписей в его поддержку, сообщила в понедельник журналистам сопредседатель штаба Марьяна Лысенко.

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