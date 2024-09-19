Калужский губернатор принял участие в совещании под председательством Путина

Владислав Шапша принял участи в совещании под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил нашей страныВладислав Шапша принял участи в совещании под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил нашей страны.
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