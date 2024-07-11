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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агентство Winners о Барабанове: «Александр рассматривает варианты в НХЛ. В то же время активно ведем переговоры с топ-клубами в России»

«В последнее время в агентство поступает очень много вопросов относительно того, где продолжит карьеру Александр Барабанов.

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